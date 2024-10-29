Две легковушки столкнулись на проспекте Героев в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Володарском районе Брянска. На проспекте Героев на перекрёстке столкнулись два легковых автомобиля. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения смывали горюче-смазочные материалы с проезжей части. О потерпевших в ведомстве не сообщили.