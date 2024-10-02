Две легковушки столкнулись в Брянске

Мужчина пострадал при столкновении двух иномарках в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне утром в районе дома 40 на проспекте Станке Димитрова произошла авария. 36-летняя женщина-водитель за рулём Кіа на перекрестке при повороте налево не пропустила автомобиль Haval. 22-летний мужчина ехал прямо.

Травмы при столкновении машин получил 44-летний пассажир Haval. Его отвезли в больницу.

По факту аварии полиция проводит проверку.