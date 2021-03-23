Две машины смяло в аварии под Брянском (ВИДЕО)

На месте ДТП работают спасатели.

Крупная авария произошла утром 23 марта под Брянском.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на подъезде к развилке Брянск – Орел – Москва столкнулись два легковых автомобиля. На записи видеорегистратора видно, что обе машины серьезные повреждения.

На месте уже работают сотрудники регионального ГУ МЧС, полицейские и медики.

Информации о пострадавших пока не поступало.