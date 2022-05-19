Две винтовки и 400 патронов нашли полицейские у брянца

Арсенал мужчина хранил дома.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что ранее судимый 61-летний житель Брянска хранит дома оружие.

При обыске стражи порядка нашли в квартире более 400 патронов, две винтовки времён Великой Отечественной войны и составные части к огнестрельному оружию. Мужчина рассказал, что часть он нашёл на раскопках, а остальное ему отдал знакомый.

Эксперты установили, что оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.