Две женщины обокрали брянскую пенсионерку под видом соцработниц
Две женщины под видом соцработниц проникли в дом к брянской пенсионерки и похитили более 340 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о краже. Приговор выслушают две жительницы региона.
По версии следствия, 2 ноября прошлого года женщины пришли к пожилой одинокой жительницы Бежицкого района. Одна из фигуранток представилась сотрудницей службы социального обеспечения и проникла в квартиру под предлогом оформления заявления на повышение пенсии. Пока она отвлекала пенсионерку, соучастница похитила 100 тысяч рублей, 1 тысячу долларов США и 1,5 тысячи евро из жилища. Общая сумма похищенных сбережений превысила 340 тысяч рублей.
Причиненный ущерб обвиняемый возместили.
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