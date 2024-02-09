Две женщины обокрали брянскую пенсионерку под видом соцработниц

Две женщины под видом соцработниц проникли в дом к брянской пенсионерки и похитили более 340 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о краже. Приговор выслушают две жительницы региона.

По версии следствия, 2 ноября прошлого года женщины пришли к пожилой одинокой жительницы Бежицкого района. Одна из фигуранток представилась сотрудницей службы социального обеспечения и проникла в квартиру под предлогом оформления заявления на повышение пенсии. Пока она отвлекала пенсионерку, соучастница похитила 100 тысяч рублей, 1 тысячу долларов США и 1,5 тысячи евро из жилища. Общая сумма похищенных сбережений превысила 340 тысяч рублей.

Причиненный ущерб обвиняемый возместили.