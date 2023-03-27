Две женщины пострадали в аварии с начинающим водителем на брянской трассе

Две женщины получили травмы в аварии с молодым водителем в Погарском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 10 км автодороги «Погар-Новые Ивайтенки» в Погарском районе. 45-летний водитель на Renault Logan, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил Renault Duster. При столкновении травмы получили 64-летняя пассажирка Daster и 47-летняя пассажирка Logan. Госпитализация им не потребовалась.

Инспекторы выяснили, что водитель Logan получил права менее года назад. Полиция проводит проверку.