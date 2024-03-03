Две женщины пострадали в ДТП в Брянске

Две женщины получили травмы при столкновении двух иномарок в областном центре. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Литейной в Брянске произошла авария. 39-летний водитель за рулём Honda Accord при повороте налево не пропустил Peugeot 206. 39-летняя женщина ехала прямо во встречном направлении.

При столкновение машин травмы получили автомобилистка из Peugeot и её 64-летняя пассажирка. Госпитализация им не потребовалась.

Инспекторы составили на водителя Honda протокол за тонировку. Полиция проводит проверку по факту аварии.