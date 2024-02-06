Две жительницы Брянска поверили лжеинвесторам и лишились более 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 63-летняя жительница Фокинского района Брянска. Она пообщалась с «экспертом» и решила заняться инвестициями по его совету. На указанные незнакомцем счета женщина перевела 332 тысяч рублей. Ожидаемо, что после получения денег собеседник пропал.

В аналогичную ситуацию попала ещё одна жительница областного центра. Она лишилась 397 000 рублей.