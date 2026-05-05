Две жительницы Брянска поверили лжесотрудникам соцслужбы

2026, 05 мая 16:30
Две жительницы Брянска поверили лжесотрудникам соцслужбы на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию обратилась пожилая жительница Советского района Брянска. Женщине позвонил якобы работник социальной службы и проинформировал о якобы положенной крупной выплате. Пенсионерка во время беседы неосмотрительно предоставила доступ злоумышленнику к своему банковскому счету. Мошенники списали оттуда 215 тысяч рублей. 

В аналогичную ситуацию попала жительница Бежицкого района областного центра. Он перевела злоумышленникам 100 тысяч рублей.

