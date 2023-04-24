Двое брянцев не успели унести 150 кг металла с чужой дачи

Двух жителей Дятьковского района задержали полицейские за попытку похитить 150 кг металла с чужой дачи. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

Владелец дачи в Дятьковском районе сообщил в полицию о краже. Неизвестный злоумышленник разбил окно в пристройке и вынес металлические изделия общим весом свыше 150 килограммов, а также электрические провода. Всё это было сложено перед домом в тот момент, когда хозяин вернулся на участок.

Полицейские выяснили, что к происшествию причастны ранее судимый 45-летний житель Дятьковского района и его 18-летний родственник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.