Двое брянцев отправились в колонию за поджог автомобиля

Двух брянцев суд отправил в колонию за поджог иномарки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело о поджоге автомобиля. Приговор выслушали двое жителей областного центра.

Ночью декабря 2023 года сообщники за деньги подожгли автомобиль Kia Rio. Ущерб владельцу превысил 1,3 млн рублей.

Суд приговорил виновных к году и 8 месяцам в колонии строгого режима и к двум с половиной годам в колонии-поселении соответственно. Также они должны возместить причинённый ущерб. Решение не вступило в законную силу.