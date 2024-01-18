Двое брянцев отправятся в колонию за кражу техники с асфальтоукладчика
Двое брянцев отправятся в колонию за кражу электронной техники с асфальтоукладчика на полтора миллиона рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Брасовского района рассмотрел уголовне дело о краже. На скамье подсудимых оказались 33-летний и 34-летний мужчины. В ноябре 2021 года они похитили с асфальтоукладчика электронную технику. Строительная организация оценила ущерб в полтора миллиона рублей.
Суд приговорил виновных к трём с половиной и четырём годам в исправительной колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.
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