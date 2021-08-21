Двое детей тяжело ранены в тройном ДТП под Брянском

Аварию устроила 21-летняя автомобилистка.

Двое детей пострадали в результате тройной аварии в Брянском районе. ДТП произошло 20 августа около 14.05 на 134-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь.

Как сообщает областная ГИБДД, 21-летняя девушка за рулем Audi А3, двигаясь в сторону Брянска, отвлеклась на ребенка в салоне и протаранила остановившиеся на светофоре Nissan X-Trail под управлением 36-летнего водителя и «Ладу Ларгус» под управлением 52-летнего водителя.

У годовалого пассажира Audi диагностировали закрытый перелом правой ключицы. Девятилетняя пассажирка Audi получила сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей в области брови.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.