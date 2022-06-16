Двое детей утонили в Брянской области с начала сезона

Несовершеннолетние находились у водоемов без присмотра взрослых.

С начала сезона в Брянской области утонули двое детей. Один несчастный случай произошел в Дубровке, второй – в Брянске. Прошлым летом таких фактов было три.

Как сообщает прокуратура, причинами трагедии стали купание без присмотра взрослых и отсутствие надлежащего контроля за досугом несовершеннолетних, неумение детей плавать и нарушение правил безопасного поведения на водоемах.

По каждому несчастному случаю проводится проверка. Известно, что дети проживали в благополучных семьях, на учете в органах профилактики не состояли, в момент их гибели родители находились дома или на работе.