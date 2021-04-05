Двое курян избили жителя брянской деревни и угнали его машину

Злоумышленников задержали и отдали под суд.

В Комаричском районе будут судить двоих уроженцев Курской области за разбойное нападение на жителя деревни Дедоводье.

Как сообщает региональная прокуратура, вечером в ноябре 2020 года куряне избили жителя Дедоводья, украли его телефон и угнали машину. В результате побоев здоровью мужчины причинен вред средней тяжести.

Уголовное дело направили в суд. Каждому из нападавших грозит до 10 лет заключения.