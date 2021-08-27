Двое маленьких детей остались сиротами после громкого убийства в Фокино

Жители Фокино скорбят о жертвах трагедии.

Жители Фокино обсуждают трагедию, произошедшую в ночь на 26 августа. 55-летний мужчина убил 33-летнюю бывшую жену и ее 30-летнего сожителя, ранее судимого. Совершив расправу над парой, мужчина повесился. На месте происшествия правоохранители обнаружили топор. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух или более лиц»

Жители Фокино сообщают, что пара развелась недавно – муж воспринял разрыв тяжело. Некогда супруги строили планы на долгую совместную жизнь. Мужчина продал свою квартиру и вложил деньги в покупку частного дома. Пара воспитывала двоих сыновей.

«Знала Андрея немного, никогда бы не подумала, что он способен на это. Он так был рад, что у него детки родились», «Бедные детки. Совсем маленькие без родителей остались. Соболезнования родным», – пишут в соцсетях жители Фокино.

Расследование уголовного дела взял под контроль прокурор Брянской области Александр Войтович.