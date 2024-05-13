Двое мужчин погибли на пожаре в Унечском районе

Двое мужчин погибли на пожаре в жилом доме в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Унечском районе. В посёлке Дубиновка на улице Гагарина загорелся жилой дом.

Огонь тушили специалисты на трёх автоцистернах. На пожаре погибли два мужчины. Причину возгорания выяснят эксперты.