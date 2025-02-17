Двое рецидивистов получили срок за поджог Infiniti в Брянске

Двое рецидивистов отправились в колонию за поджог Infiniti в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска вынес приговор по уголовному делу об умышленном уничтожении чужого имущества и краже. На скамье подсудимых оказались ранее неоднократно судимые 35-летний и 46-летний брянцы.

Ночью 25 июня 2023 года сообщники для устрашения жителя города на парковке дома № 1 на улице Строкина в Брянске подожгли автомобиль его супруги. Infiniti QX 80 был уничтожен огнём. Ущерб превысил 3,4 млн рублей.

Кроме того, вечером 17 февраля 2023 года 35-летний злоумышленник похитил два телефона, стоимостью более 13 тысяч рублей, из магазина на улице Горбатова в Брянска.

Оба фигуранта неоднократно судимы. К моменту рассмотрения уголовного дела в ноябре 2024 года 46-летний мужчина получил 12 лет тюрьмы за убийство в Сухиничах Калужской области.

Суд приговорил 35-летнего рецидивиста к двум с половиной годам колонии строгого режима, а его подельника с учетом предыдущего приговора к 12 с половиной годам. Решение не вступило в законную силу.