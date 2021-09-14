Двоих брянцев осудят за 113 граммов наркотиков в банке с вареньем

Наркоторговцам грозит длительное заключение.

Двоих жителей Брянска 21 и 26 лет обвинили в покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщает региональная прокуратура, брянцы в составе организованной группы, планировали продать крупную партию наркотиков посредством «закладок». Их остановили сотрудники правоохранительных органов.

У молодых людей изъяли более 113 граммов синтетических наркотиков, которые они хранили в банке с вареньем.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска. Каждому из наркодельцов грозит до 20 лет заключения.