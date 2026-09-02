Двоих наркопотребителей задержали стражи порядка в Брянске

2026, 02 сентября 11:44

Двоих наркопотребителей задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Володарском районе города Брянска сотрудники ДПС и отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции остановили машин. В салоне находились двое жителей региона.

При личном досмотре 21-летнего и 22-летнего молодых людей полицейские обнаружили полимерный пакет с порошком. Внутри оказался синтетическое наркотическое вещество. Задержанные пояснили, что хранили его для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело.