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Криминал

Двоих наркопотребителей задержали стражи порядка в Брянске

2026, 02 сентября 11:44
Двоих наркопотребителей задержали стражи порядка в Брянске
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Двоих наркопотребителей задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В Володарском районе города Брянска сотрудники ДПС и отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции остановили машин. В салоне находились двое жителей региона.

При личном досмотре 21-летнего и 22-летнего молодых людей полицейские обнаружили полимерный пакет с порошком. Внутри оказался синтетическое наркотическое вещество. Задержанные пояснили, что хранили его для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело.

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