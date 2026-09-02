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Образование

Врио замгубернатора Брянской области поздравил учеников Климовской школы № 1

2026, 02 сентября 12:19
Врио замгубернатора Брянской области поздравил учеников Климовской школы № 1
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Врио замгубернатора Брянской области поздравил учеников Климовской школы № 1 с Днём знаний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

1 сентября в Климовской школе № 1 прошла торжественная линейка. Первоклассников и выпускников 11-х классов поздравил Герой России, врио заместителя губернатора Брянской области Андрей Фроленков и глава администрации Климовского района Александр Исаев.

Андрей Фроленков пообщался с педагогами, учениками и их родителями. Также замгубернатора проконтролировал ход капитального ремонта.

В школе № 1 обучаются более 650 детей. По федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в настоящее время ремонтируют часть здания. В другой половине продолжается образовательный процесс. 

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