Женщина пострадала при столкновении машины с электровелосипедом в Погарском районе

2026, 28 августа 12:24

Женщина пострадала при столкновении машины с электровелосипедом в Погарском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла утром 27 августа в Погарском районе. 65-летний мужчина за рулём автомобиля Nissan при обгоне не предоставил преимущество в движении электровелосипеду Minako. 44-летняя женщина на нерегулируемом перекрестке в этот момент поворачивала налево.

При столкновении травмы получила водитель электровелосипеда. Её госпитализировали.

На водителя автомобиля инспектор составили три административных материала. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.