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Криминал

Женщина пострадала при столкновении машины с электровелосипедом в Погарском районе

2026, 28 августа 12:24
Женщина пострадала при столкновении машины с электровелосипедом в Погарском районе
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Женщина пострадала при столкновении машины с электровелосипедом в Погарском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Авария произошла утром 27 августа в Погарском районе. 65-летний мужчина за рулём автомобиля Nissan при обгоне не предоставил преимущество в движении электровелосипеду Minako. 44-летняя женщина на нерегулируемом перекрестке в этот момент поворачивала налево. 

При столкновении травмы получила водитель электровелосипеда. Её госпитализировали. 

На водителя автомобиля инспектор составили три административных материала. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

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