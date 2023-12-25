Двойная авария с тремя пострадавшими произошла на брянской трассе

Двойная авария с тремя пострадавшими произошла на трассе в Навлинском районе

23 декабря на 392 км автодороги М3 «Украина» в Навлинском районе произошло ДТП. 54-летний водитель за рулём Opel Astra не соблюдал дистанцию. Иномарка столкнулась с впереди движущимся «Камазом» с полуприцепом.

А через несколько минут в стоящий Opel Astra врезался Nissan Maxima. Световая сигнализация на легковушке была не включена, а знак аварийной остановки не выставлен.

Водитель Opel Astra с травмой головы и переломом таза попал в больницу. Также мужчина оказался нетрезв.

51-летний водитель Nissan получил ушиб грудной клетки и открытую рану левого бедра. Его отпустили с назначением лечения. А 51-летняя пассажирка Nissan с переломом грудины была госпитализирована.

Полиции предстоит разобраться в обстоятельствах обоих происшествий.