Двойная авария с тремя пострадавшими произошла на брянской трассе

Двойная авария с тремя пострадавшими произошла на трассе в Навлинском районе
23 декабря на 392 км автодороги М3 «Украина» в Навлинском районе произошло ДТП. 54-летний водитель за рулём Opel Astra не соблюдал дистанцию. Иномарка столкнулась с впереди движущимся «Камазом» с полуприцепом.
А через несколько минут в стоящий Opel Astra врезался Nissan Maxima. Световая сигнализация на легковушке была не включена, а знак аварийной остановки не выставлен.
Водитель Opel Astra с травмой головы и переломом таза попал в больницу. Также мужчина оказался нетрезв.
51-летний водитель Nissan получил ушиб грудной клетки и открытую рану левого бедра. Его отпустили с назначением лечения. А 51-летняя пассажирка Nissan с переломом грудины была госпитализирована.
Полиции предстоит разобраться в обстоятельствах обоих происшествий.
21.12.2023 14:53
Железнодорожники организовали для юных смолян обзорную экскурсию на новогоднем поезде
Накануне новогодних каникул железнодорожники организовали для воспитанников СОГБУ «Детского дома «Гнездышко» из Смоленска обзорную экскурсию на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-106. Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они ранее просили в письмах, адресованных главному зимнему волшебнику. Кроме того, в игровой форме детям напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре,
20.12.2023 11:33
Время добрых дел
В Смоленске стартовала благотворительная акция. На минувшей неделе в Смоленской областной Думе по сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних и рождественских праздников открылась благотворительная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу». Отклик в сердцах Организатором мероприятия выступили областная Дума, Смоленская областная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск», региональное отделение партии «Единая Россия», Смоленская епархия Русской православной церкви. В акции приняли участие учащиеся образовательных и социальных учреждений, воспитанники домов творчества,