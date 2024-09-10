Двойную кражу из магазина электроники раскрыли брянские стражи порядка

Двойную кражу наушников из магазина электроники раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже двух пар наушников обратились сотрудники магазина электроники и бытовой техники в Советском районе Брянска. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один и тот же посетитель с разницей в неделю забрал товары с витрины, положил их в рюкзак и ушёл. Ущерб составил почти 33 тысячи рублей.

В течение суток полицейские установили подозреваемого. 34-летний брянец ранее не раз уже был судим за аналогичные преступления. Мужчина признался, что наушники он продал прохожим.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.