Двойную кражу раскрыли полицейские в Брянске

Сожителей, подозреваемых в двух кражах, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 41-летний житель Фокинского района Брянска. Из его квартиры пропала техника.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что жильё у потерпевшего арендовали ранее неоднократно судимые 41-летний уроженец Рогнединского района и его 34-летняя подруга. За две недели злоумышленники сдали в пункт приема металлолома блендер, кухонную вытяжку и четыре кастрюли.

Подозреваемых полицейские задержали. В ходе расследования стражи порядка узнали, что женщина причастна к совершению ещё одной кражи. В начале июля девушка распивала алкоголь со знакомым в комнате в общежитии. Когда приятель уснул, она забрала его телефон стоимостью 4 000 рублей.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.