Дворец железнодорожников в Брянске признали пожароопасным

Прокуратура возбудила административное дело.

Прокуратура Фокинского района Брянска выявила нарушения закона о пожарной безопасности во Дворце культуры железнодорожников.

Как сообщает ведомство, в здании не соблюдаются правила противопожарного режима: отсутствуют документы с показателями пожарной опасности на материалы, использованные для покрытия пола на путях эвакуации и в залах, не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи, не обеспечена возможность свободного открытия изнутри без ключа замков на дверях эвакуационных выходов.

Двери выхода на чердак из лестничной клетки не соответствуют пределу огнестойкости, также не разработан регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, не представлены сведения о проведении огнезащитной обработки деревянного настила сцены.

На лестничных клетках Дворца находятся отопительные батареи, выступающие из плоскости стен на высоте менее 2,2 метра от поверхности площадки лестницы и уменьшающие ширину лестничной площадки.

В адрес руководителя Дворца железнодорожников прокуратура представление. В отношении виновного должностного лица возбудили административное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Виновного привлекли к административной ответственности. Во Дворце разработали план по устранению нарушений.