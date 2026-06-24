Двум продавцам в Брянске грозит штраф за продажу энергетиков подросткам

2026, 24 июня 13:04

Двум продавцам в Брянске грозит штраф за продажу энергетиков подросткам. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних полиции провели профилактический рейд в Володарском районе Брянска. За один вечер правоохранители выявили два нарушения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.

Несмотря на неоднократные предупреждения, в двух торговых точках продолжалась незаконная торговля.

Днём 56-летняя женщина реализовала энергетик 17-летнему юноше. А вечером 76-летняя работница киоска продала 17-летнему подростку тонизирующий напиток.

На правонарушительниц полицеские составили административные материалы. Им грозит крупный штраф.