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Криминал

Нетрезвого брянца на мотоблоке задержали полицейские

2026, 24 июня 17:05
Нетрезвого брянца на мотоблоке задержали полицейские
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Нетрезвого брянца на мотоблоке задержали полицейские.Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В селе Первомайское Почепского района инспекторы дорожно-патрульной службы остановили на дороге мотоблок «Белорус-012WM». За рулём находился 59-летний мужчина. У водителя были характерные признаки опьянения. Нетрезвое состояние подтвердило освидетельствование. 

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение закона. На него возбудили уголовное дело. Мотоблок нарушителя отправили на штрафстоянку.

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