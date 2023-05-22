Двух брянцев ждёт суд за контрабанду сигарет

Двое брянцев предстанут перед судом за контрабанду сигарет на 204 млн рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном перемещении через таможенную границу иностранных сигарет и подготовку их к продаже.

В преступлении обвиняют двоих предпринимателей из Брянской области.

По версии следствия бизнесмены с апреля по июнь 2019 года ввезли в Россию через Таможенную границу Евразийского экономического союза 7 654 400 пачек иностранных сигарет на общую сумму более 204 млн рублей. Они отправили их в точки в Брянской, Смоленской и Челябинской областей для последующей продажи.

Уголовное дело направлено в суд.