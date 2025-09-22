Двух человек спасли пожарные из горящей многоэтажки в Белых Берегах. Об этом сообщили в региональном МЧС.

20 сентября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в посёлке Белые Берега Фокинского района Брянска. На улице Вали Сафроновой загорелся квартира в многоэтажном доме.

На вызов приехали три пожарные автоцистерны. Спасатели вытащили из горящей многоэтажки с помощью автолестницы двух жильцов. Ещё пять человек покинули здание самостоятельно.

Пожар спасатели оперативно ликвидировали. Пострадавших в происшествии нет. Причину возгорания выясняют эксперты.