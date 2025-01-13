Двух иностранцев ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушение на сбыт наркотиков. В преступлении обвиняют двух иностранцев 1999 и 2002 годов рождения.

По версии следствия, в 2023 году двоюродные братья делали «закладки» с запрещёнными веществами в городе Домодедово Московской области и в Брянске. Незаконную деятельность пресекли полицейские. Стражи порядка обнаружили в телефонах фигурантов координаты тайников. Оттуда правоохранители изъяли более 20 граммов героина.

Обвиняемые пояснили, что таким путем решили заработать денег.