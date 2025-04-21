Двух мошенников брянский суд отправил в колонию

Двух мошенников из Новосибирской области брянский суд отправил в колонию на три года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались 22-летний и 23-летний жители Новосибирской области.

В ноябре 2024 года молодые люди в интернет-переписке с двумя сотрудниками Госавтоинспекции представились руководством силовой структуры. Они сообщили о якобы готовящихся обысках и предложили избежать уголовной ответственности за 100 тысяч долларов США.

При передаче денег и муляжей банковских билетов в рамках оперативно-розыскного мероприятия фигурантов задержали сотрудники полиции и ФСБ.

Суд приговорил виновных к трём годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.

Фото объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области