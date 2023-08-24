Двух наркокурьеров брянский суд отправил в колонию

Двух наркокурьеров-рецидивистов брянский суд отправил в колонию на 10 лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело покушении на сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказались 63-летний и 28-летний жители Брянской области.

Сообщники с февраля по март 2022 года делали «закладки» с запрещенным веществом территории Бежицкого района. Их задержали правоохранители. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более пяти грамм героина.

Ранее оба мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Суд приговорил виновных к девяти и десяти с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.