Двух подростков обвиняют в нападении на женщину в Брянске

Двух 14-летних подростков обвиняют в ограблении женщины-водителя такси в Брянске. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 51-летняя жительница Брянска. Женщина, работающая в такси, стала жертвой грабежа. Она позвонила двоих подростков в Володарском районе. Внезапно сидевший позади злоумышленник схватил её за волосы, а его сообщник залез в бардачок и забрал оттуда 5500 рублей. После ограбления подростки сбежали.

Оперативники уголовного розыска в течение суток задержали подозреваемых. Двое 14-летних приятелей написали явки с повинной и обязались возместить ущерб.

Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.