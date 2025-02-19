Двух юных байкеров без прав задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД,

Сотрудники батальона дорожно-патрульной службы на улице Сахарова в Бежицком районе Брянска мотоциклы «Урал» и «Иж-Планета» без регистрационных знаков. За рулём находились 16-летние подростки. Водительских удостоверений у них не было в силу юного возраста.

Парни рассказали, что живут в посёлке Мичуринском, а в Брянск приехали на автозаправку. Мотоциклы они купили «с рук» на самостоятельно собранные деньги. На вопросы инспекторов, с какого возраста разрешается управлять мотоциклами, юноши ответили верно. На место совершения правонарушения полицейские вызвали родителей мальчиков. Те признались, что знали о покупке и использовании своими детьми мототранспорта.

На подростков и их законных представителей инспекторы составили несколько административных материалов.