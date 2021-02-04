Дятьковские полицейские задержали подозреваемого в серии краж из домов

Полиция Дятьково расследовала ряд уголовных дел по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
В дома злоумышленник проникал путем вскрытия пластиковых окон с помощью «фомки» – небольшого лома с загибом и гвоздодером на конце.
В первом случае добычей вора стали 7 тысяч рублей и золотые изделия. Во втором – ноутбук и 1000 рублей. В третьем – злоумышленник украл 10 тысяч рублей, золотые украшения, бензопилы, сварочный аппарат и дрели.
Стражи порядка все же установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель.
Только в сентябре прошлого года он освободился из мест лишения свободы. Спустя некоторое время после возвращения рецидивиста в городе стали происходить однотипные кражи. Типичный «почерк» подозреваемого позволил опытным оперативникам уголовного розыска выйти на его след.
Полицейские проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений в других населенных пунктах области.
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