Дятьковские полицейские задержали подозреваемого в серии краж из домов

Полиция Дятьково расследовала ряд уголовных дел по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В дома злоумышленник проникал путем вскрытия пластиковых окон с помощью «фомки» – небольшого лома с загибом и гвоздодером на конце.

В первом случае добычей вора стали 7 тысяч рублей и золотые изделия. Во втором – ноутбук и 1000 рублей. В третьем – злоумышленник украл 10 тысяч рублей, золотые украшения, бензопилы, сварочный аппарат и дрели.

Стражи порядка все же установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель.

Только в сентябре прошлого года он освободился из мест лишения свободы. Спустя некоторое время после возвращения рецидивиста в городе стали происходить однотипные кражи. Типичный «почерк» подозреваемого позволил опытным оперативникам уголовного розыска выйти на его след.

Полицейские проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений в других населенных пунктах области.

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