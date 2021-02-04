В Новозыбкове осудят молодую девушку, обманом обокравшую пенсионера

По информации Новозыбковской межрайонной прокуратуры, 26-летняя местная жительница обвиняется в краже с причинением значительного ущерба гражданину.

В октябре 2020 года злоумышленница пришла в дом к 84-летнему пенсионеру, представившись медицинским работником, под предлогом проверки состояния здоровья отвлекла его внимание и похитила спрятанные под подушкой 30 000 рублей.

Преступница в ходе следствия полностью признала свою вину, а также добровольно возместила причиненный преступлением ущерб.

Уголовное дело направлено в Новозыбковский городской суд.