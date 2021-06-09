Дятьковский грабитель отправится в колонию на три года

Состоялся суд над злоумышленником, который зимой ограбил магазин в Дятьково.

20-летний житель Фокино предстал перед судом по обвинению в разбое с угрозой применения насилия.

Как сообщает региональная прокуратура, 10 февраля молодой человек, закрыв лицо капюшоном и медицинской маской, ворвался в магазин «Космос» в Дятьково. Он запугал продавца монтировкой и потребовал отдать ему выручку. В итоге бандит пополнил кошелек на 8 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления.

Суд приговорил грабителя к трем годам колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.