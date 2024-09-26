Экономиста брянской больницы суд оштрафовал за получение взятки

Бывшего экономиста Погарской центральной районной больницы суд оштрафовал за получение взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки. Приговор выслушала бывшая экономист Погарской центральной районной больницы.

С 1 мая 2021 года по 19 апреля 2022 года женщина получила 58 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на поставку медицинских товаров.

Суд оштрафовал женщину и запретил занимать должности на государственной службе на два года. Приговор не вступил в законную силу.