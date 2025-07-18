Экс-замдиректора брянского депздрава 5 лет проведет в колонии за получение взятки

На основании решения суда бывший замдиректора департамента здравоохранения Брянской области ближайшие пять лет проведет в колонии общего режима. Ларису Борщевскую признали виновной в получении взятки. Вынесенный приговор вступил в силу.
Согласно материалам дела, взятка в размере свыше 3,8 миллиона рублей была передана через посредника. Денежное поощрение предполагало особое отношение к компаниям «Ланцет» и «Нависфарм». Таким образом, указанные организации имели преимущество в заключения договоров о поставках медикаментов в подведомственные депздраву учреждения.
Однако благодаря региональным УФСБ И УМВД преступная схема вскрылась. В отношении Борщевской было возбуждено уголовное дело. Суд первой инстанции с учетом смягчающих обстоятельств решил на пять лет изолировать от общества виновную и конфисковать сумму взятки.
Адвокат пытался обжаловать приговор. Прокуратура подготовила соответствующее апелляционное представление. В свою очередь, судейская коллегия высшей инстанции не нашла доводов для смягчения принятого ранее вердикта, подтвердив законность и обоснованность вынесенного ранее решения.
16.07.2025 11:46
Масштабная стройка
О планах по развитию Смоленской АЭС и реализации с её участием социально значимых проектов в регионе говорили в ходе прошедшей встречи губернатор Василий Анохин и новый директор АЭС, заместитель гендиректора АО «Концерн Росэнергоатом» Иван Сидоров. Напомним, что Смоленская атомная станция имеет почти полувековую историю и играет стратегическую роль в социально-экономическом развитии региона. «Иван Иванович –
16.07.2025 11:44
На жаркое
В регионе появится новое предприятие по переработке говядины. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин, уточнив, что крупный инвестиционный проект в Сафоновском округе реализует «Смоленская Агропромышленная компания». Ранее соглашение с инвестором правительство региона подписало на полях Петербургского экономического форума. «Общий объём инвестиций составляет 800 млн руб. Компания приобрела и модернизирует имущественный комплекс бывшего мясокомбината «Орлан» площадью 19 тыс. кв. м с необходимой инфраструктурой. На первом этапе
16.07.2025 11:43
За смекалку и мужество
На прошлой неделе губернатор Василий Анохин встретился с человеком, который 1 июня помог остановить налёт беспилотников в Иркутской области. Смекалка и мужество Антона Мацкевича и других очевидцев инцидента позволили предотвратить серьёзные последствия атаки. Антон родом из Витебска, несколько лет работает в смоленской компании международных перевозок. «Находясь в очередной поездке, он остановился на стоянке в Усолье-Сибирском.
16.07.2025 11:41
Для родных и любимых: Как в регионе проходит летний слёт семей с детьми
На прошлой неделе в Смоленском Поозерье было по-настоящему жарко от эмоций и энергии участников масштабного летнего слёта семейного сообщества «Родные–Любимые», который стартовал в Демидовском округе. Он организован общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых» при поддержке Правительства Смоленской области. Слёт собрал на одной площадке десятки представителей из разных регионов страны – детей и взрослых.