Экс-замдиректора брянского депздрава 5 лет проведет в колонии за получение взятки

На основании решения суда бывший замдиректора департамента здравоохранения Брянской области ближайшие пять лет проведет в колонии общего режима. Ларису Борщевскую признали виновной в получении взятки. Вынесенный приговор вступил в силу.

Согласно материалам дела, взятка в размере свыше 3,8 миллиона рублей была передана через посредника. Денежное поощрение предполагало особое отношение к компаниям «Ланцет» и «Нависфарм». Таким образом, указанные организации имели преимущество в заключения договоров о поставках медикаментов в подведомственные депздраву учреждения.

Однако благодаря региональным УФСБ И УМВД преступная схема вскрылась. В отношении Борщевской было возбуждено уголовное дело. Суд первой инстанции с учетом смягчающих обстоятельств решил на пять лет изолировать от общества виновную и конфисковать сумму взятки.

Адвокат пытался обжаловать приговор. Прокуратура подготовила соответствующее апелляционное представление. В свою очередь, судейская коллегия высшей инстанции не нашла доводов для смягчения принятого ранее вердикта, подтвердив законность и обоснованность вынесенного ранее решения.