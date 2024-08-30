Экстрадированный с Кипра брянец получил срок за мошенничество

Экстрадированный с Кипра брянец получил два с половиной года колонии за мошенничество, совершённое 10 лет назад. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, совершённом 10 лет назад. Приговор выслушал 58-летний мужчина.

В 2014 году фигурант вместе с сообщником предоставили в соцотдел фиктивные документы о праве собственности на жилой дом до 1 января 1994 года.Соучастники незаконно получили 2 497 000 рублей компенсации ущерба в связи с утратой имущества из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В 2017 году обвиняемый скрылся от следствия. В 2024 году мужчину экстрадировали с Кипра в Россию для уголовного преследования.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Соучастник был осужден в 2017 году на три года колонии.