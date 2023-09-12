Ещё 10 подозреваемый по делу о незарегистрированных лекарств задержали в Брянске

Ещё 10 подозреваемый по делу о незаконном обороте незарегистрированных лекарств взяли под стражу в Брянске. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские правоохранители продолжают расследование уголовного дела о незаконном обороте лекарственных средств, не зарегистрированных в установленном порядке и незаконном предпринимательстве. По подозрению в совершении преступлений задержано еще десять жителей города Москвы и Подмосковья.
По версии следствия, с апреля 2018 года по апрель 2023 года фигуранты ввозили на территорию России и продавали незарегистрированные лекарства на сумму более 800 млн рублей.
Десятерых задержанных взяли под стражу. Ранее восемь фигурантов также отправили под арест. Одного отпустили под залог в миллион рублей.
Канал оптовых поставок незарегистрированных лекарств на территорию России пресекли региональные управления СК и УМВД.
06.09.2023 12:33
Пить или быть?
Заблуждения и правда об алкоголе. Накануне Всероссийского дня трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября, редактор пообщался с главным профилактологом региона, заведующей Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» Натальей Лебедевой. Речь шла о коварстве «веселящей воды» и последствиях её употребления. Безопасных доз алкоголя нет! — Смоленская область, по информации портала федерального
06.09.2023 12:32
Поговорим о важном
Какие изменения ждут смолян в сфере образования? Кого будут принимать в «Орлята», какие темы будут затрагиваться в «Разговорах о важном» и когда появятся новые учебники истории? Об этом и многом другом рассказала во время прямого эфира начальник департамента Смоленской области по образованию и науке Елена Талкина. Прямой эфир провёл ЦУР совместно с администрацией Смоленской области.
06.09.2023 12:30
Работа по специальности
Как в регионе поддерживают студентов–целевиков? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин встретился со студентами, принятыми на обучение по целевым договорам в два крупнейших вуза региона – СмолГУ и СГМУ – на педагогические и медицинские направления. Василий Анохин проинформировал будущих специалистов о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. Во встрече приняли участие 229 молодых