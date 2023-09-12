Ещё 10 подозреваемый по делу о незарегистрированных лекарств задержали в Брянске

Ещё 10 подозреваемый по делу о незаконном обороте незарегистрированных лекарств взяли под стражу в Брянске. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители продолжают расследование уголовного дела о незаконном обороте лекарственных средств, не зарегистрированных в установленном порядке и незаконном предпринимательстве. По подозрению в совершении преступлений задержано еще десять жителей города Москвы и Подмосковья.

По версии следствия, с апреля 2018 года по апрель 2023 года фигуранты ввозили на территорию России и продавали незарегистрированные лекарства на сумму более 800 млн рублей.

Десятерых задержанных взяли под стражу. Ранее восемь фигурантов также отправили под арест. Одного отпустили под залог в миллион рублей.

Канал оптовых поставок незарегистрированных лекарств на территорию России пресекли региональные управления СК и УМВД.