В полицию на минувшей неделе обратились 29 жертв мошенников. Потерпевшие лишились 5 849 000 рублей. Больше половины поверили якобы сотрудникам банков. Те сообщили о подозрительных действиях со счетами и просили сообщить данные карт, в том числе код для подтверждения операции.

На прошлой неделе ещё 15 брянцев обманули лжебанкиры. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Железнодорожники провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Факел» в Смоленской области Работники Московской железной дороги совместно с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Факел». Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними. Для детей из старших отрядов был организован интерактивный квест «Безопасная железная дорога». Выполняя различные задания, ребята узнали о работе магистрали, железнодорожных профессиях, а самое главное — о

Детский спорт, переплаты за ОДН и «земельные» вопросы Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Смоленске (Не) доступный спорт Боксерский клуб «Кожаная перчатка» был создан в конце 80-х годов прошлого века, воспитал и выпустил десятки талантливых спортсменов, мастеров спорта. – Нам есть чем гордиться. Мы воспитали много достойных ребят, которые добились не только спортивных успехов, но и связали свою жизнь

Ремонт и дооснащение Чем помогут Тёмкинскому району? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Тёмкинский район, где встретился и пообщался с местными жителями и посетил ряд социальных объектов. На встречу с главой региона пришли более 200 человек. «Очень рад тому, что столько неравнодушных тёмкинцев нашли время, чтобы обсудить развитие района. Перечень вопросов, с которыми

Поправить здоровье В Смоленской области до конца года откроется Центр медицинской реабилитации для участников СВО. Деньги на эти цели — 50 млн рублей — Смоленская область получит из федерального бюджета. Необходимые средства выделены благодаря поддержке правительства и лично Михаила Мишустина. Подробнее о важном проекте рассказал врио губернатора Василий Анохин. «Центр разместится на базе больницы медицинской реабилитации на