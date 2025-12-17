Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
2025, 17 декабря 10:33
Мужчина пострадал на пожаре в Злынковском районе накануне
Мужчина пострадал на пожаре в Злынковском районе накануне. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального МЧС. 

 

Поздним вечером 16 декабря в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Злынковском районе. В посёлке Вышков на улице Железнодорожная загорелся частный жилой дом. 

На вызов приехали три пожарные автоцистерны. Спасатели оперативно потушили возгоранием. Огонь серьёзно повредил здание. Травмы получил мужчина. Его доставили в больницу.

В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители. 

