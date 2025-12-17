Мужчина пострадал на пожаре в Злынковском районе накануне

2025, 17 декабря 10:33

Мужчина пострадал на пожаре в Злынковском районе накануне. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Поздним вечером 16 декабря в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Злынковском районе. В посёлке Вышков на улице Железнодорожная загорелся частный жилой дом.

На вызов приехали три пожарные автоцистерны. Спасатели оперативно потушили возгоранием. Огонь серьёзно повредил здание. Травмы получил мужчина. Его доставили в больницу.

В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители.