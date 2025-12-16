От Ельцина до Путина: Красный Крест получил документы

2025, 16 декабря 20:29

После почти тридцати лет правовой неопределенности президент поставил точку в истории с оформлением статуса Российского Красного Креста. Закон вступит в силу в феврале будущего года.

Путь к этому решению оказался извилистым. С 1997 года законопроект трижды проваливался — то президент не подписывал, то Конституция мешала, то депутаты передумывали. Только четвертая попытка принесла результат.

Перелом наступил в 2021-м, когда внутри самого Красного Креста начались серьезные изменения. Организация росла, задач становилось больше, а правовой статус оставался размытым.

«Неясность в юридических вопросах постоянно создавала проблемы, особенно при работе с госструктурами во время катастроф, — рассказывает активист движения Дмитрий Корнилов. — Теперь полномочия прописаны черным по белому, и это даст нам возможность работать эффективнее в ситуациях, где счет идет на минуты».

По новому закону РКК становится единственным национальным обществом на территории России. Структура прописана детально — от региональных отделений до центрального правления. Добровольцы наконец получают официальное признание, а эмблема — законную защиту от подделок.

Источник – сайт КП-Брянск