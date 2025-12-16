Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту аварии со школьным автобусом

2025, 16 декабря 18:46

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с автобусом, перевозившим детей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Во вторник утром на трассе в Брянском районе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, перевозивший детей. Школьники ехали в город Брянск на мероприятие воспитанников и сотрудников культурно-досугового центра Севского района.

За медицинской помощью обратились 10 пассажиров микроавтобуса. Следственный комитет Российской Федерации по Брянской области возбудил уголовное дело по признакам факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.