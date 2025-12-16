Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

2025, 16 декабря 18:46
Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту аварии со школьным автобусом
Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с автобусом, перевозившим детей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.  

 

Во вторник утром на трассе в Брянском районе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, перевозивший детей. Школьники ехали в город Брянск на мероприятие воспитанников и сотрудников культурно-досугового центра Севского района. 

За медицинской помощью обратились 10 пассажиров микроавтобуса. Следственный комитет Российской Федерации по Брянской области возбудил уголовное дело по признакам факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

