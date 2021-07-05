ФСБ задержала в Брянске неонациста – последователя Тесака

Экстремисты планировали дестабилизацию социально-политической обстановки в России.

Федеральная служба безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел Российской Федерации пресекла в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре экстремистскую деятельность членов межрегиональной праворадикальной группировки «Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма» и неонацистской организации «Молодежная организация Русь».

Как сообщает ФСБ РФ, задержанные являются сторонниками экс-лидера неонацистского движения «Реструкт» Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, покончившего жизнь самоубийством в 2020 году, и считают себя «продолжателями его дела».

Участники радикальных группировок выступали за «изгнание из России» мигрантов из Северокавказского и Центрально-Азиатского регионов, создание «белого» государства и установление в России «нацистского строя», а также планировали создание всероссийской радикальной политической структуры.

Члены группировок печатали и распространяли листовки с экстремистскими высказываниями, наносили граффити с призывами к расправе по национальному признаку, обсуждали планы по вооружению и дальнейшему участию в несогласованных акциях, готовились к выездам на протестные мероприятия в Москву и Санкт-Петербург, силовым нападениям на сотрудников правоохранительных органов, тренировались в лесных массивах.

Для привлечения внимания общественности они планировали резонансные акции, направленные на дестабилизацию социально-политической обстановки в России, готовили нападения на лиц неславянской внешности, ЛГБТ-активистов. Для этих целей экстремисты сформировали «боевое крыло» организации.

В ходе обысков у радикалов изъяты травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическая атрибутика, средства связи, содержащие фото и видеоматериалы.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в рамках возбужденных уголовных дел продолжаются.