ФСБ задержала в Брянске неонациста – последователя Тесака

Экстремисты планировали дестабилизацию социально-политической обстановки в России.
Федеральная служба безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел Российской Федерации пресекла в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре экстремистскую деятельность членов межрегиональной праворадикальной группировки «Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма» и неонацистской организации «Молодежная организация Русь».
Как сообщает ФСБ РФ, задержанные являются сторонниками экс-лидера неонацистского движения «Реструкт» Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, покончившего жизнь самоубийством в 2020 году, и считают себя «продолжателями его дела».
Участники радикальных группировок выступали за «изгнание из России» мигрантов из Северокавказского и Центрально-Азиатского регионов, создание «белого» государства и установление в России «нацистского строя», а также планировали создание всероссийской радикальной политической структуры.
Члены группировок печатали и распространяли листовки с экстремистскими высказываниями, наносили граффити с призывами к расправе по национальному признаку, обсуждали планы по вооружению и дальнейшему участию в несогласованных акциях, готовились к выездам на протестные мероприятия в Москву и Санкт-Петербург, силовым нападениям на сотрудников правоохранительных органов, тренировались в лесных массивах.
Для привлечения внимания общественности они планировали резонансные акции, направленные на дестабилизацию социально-политической обстановки в России, готовили нападения на лиц неславянской внешности, ЛГБТ-активистов. Для этих целей экстремисты сформировали «боевое крыло» организации.
В ходе обысков у радикалов изъяты травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическая атрибутика, средства связи, содержащие фото и видеоматериалы.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в рамках возбужденных уголовных дел продолжаются.
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