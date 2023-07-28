Фура и две легковушки столкнулись на брянской трассе

Мужчина пострадал в ДТП с фурой и двумя легковушками на трассе в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 20 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с республикой Белоруссия» в Выгоничском районе. 36-летний водитель грузовика Volvo FH с полуприцепом не учел дистанцию. Фура столкнулась с двигавшимся впереди Kia Cerato. От удара легковушку отбросило Toyota Camry.

36-летний водитель Kia ушиб голову. Его отпустили домой после осмотра с рекомендация лечения.

Все водители были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. Полиция проводит проверку.