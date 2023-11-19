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Фура и мотоцикл столкнулись на брянской трассе

2023, 19 ноября 13:46 Происшествия
Фура и мотоцикл столкнулись на брянской трассе
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Байкер погиб при столкновении мотоцикла с фурой на трассе в Комаричском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 1 км автодороги регионального значения «Комаричи-граница Орловской области» в Комаричском районе произошло ДТП. 57-летний водитель за рулём Scania S4X200 с полуприцепом начал обгонять движущийся впереди мотоцикл. Фура и байк столкнулись. 36-летний мотоциклист с тяжёлыми травмами попал в больницу, где и умер.

Инспекторы выяснили, что водительских прав у байкера не было. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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