Фура и мотоцикл столкнулись на брянской трассе

Байкер погиб при столкновении мотоцикла с фурой на трассе в Комаричском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 1 км автодороги регионального значения «Комаричи-граница Орловской области» в Комаричском районе произошло ДТП. 57-летний водитель за рулём Scania S4X200 с полуприцепом начал обгонять движущийся впереди мотоцикл. Фура и байк столкнулись. 36-летний мотоциклист с тяжёлыми травмами попал в больницу, где и умер.

Инспекторы выяснили, что водительских прав у байкера не было. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.