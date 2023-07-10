Фура насмерть сбила мужчину в Брянском районе

Авария произошло на 1 км автодороги «Брянск-Октябрьское-Курнявцево» в Брянском районе. 33-летний водитель на фуре Volvo FH-Truck с полуприцепом сбил 76-летнего мужчину. Пешеход стоял впереди автомобиля. Пенсионер умер на месте происшествия.

Железнодорожники освободили от сорной растительности более 100 га полосы отвода Смоленские железнодорожники освободили от сорной растительности более 100 га полосы отвода. Сезонные работы по окосу травы в полосе отвода и междупутье проводятся с мая по ноябрь и направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности движения. Лишняя растительность сокращает обзор машинисту, особенно на сложных участках. Поэтому железнодорожники в полосе отвода кронируют деревья, проводят санитарную вырубку, окашивают траву.

Скорая и неотложная Как в регионе переформатируют работу медучреждений? К мониторингу работы «Скорой медицинской помощи» в регионе подключат главврачей районных больниц. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в Руднянский район, который состоялся на прошлой неделе. Выводами и планами глава региона поделился со смолянами. «Маршрутизацию «скорых» помимо диспетчера будут мониторить и координировать главврачи районных больниц,

Жильё для медиков и асфальт для дорог Дороги, дефицит медицинских кадров, жилищно-коммунальное хозяйство…. Эти темы чаще всего поднимались в ходе встречи жителей Сафоновского района с врио губернатора Василием Анохиным, которая состоялась на прошлой неделе в рамках визита главы региона в муниципалитет. После общения с сафоновцами Василий Анохин выехал на улицу Красногвардейскую, где размещается местная автостанция. «В ходе диалога получил сразу несколько негативных

Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!«, которая пройдет с 3 по 14 июля, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. С начала 2023 года на переездах МЖД произошло 14 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Все столкновения автотранспорта